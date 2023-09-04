Тысячи красногорских тружеников вышли на марш в честь Дня города

Десять тысяч красногорских тружеников приняли участие в торжественном шествии по исторической Речной улице.

Марш приурочили к 91-летнему Дню рождения Красногорска.

Среди марширующих были представители самых разных профессий: от сфер образования и культуры до сотрудников градообразующих предприятий. В праздничном шествии приняли участие врачи, учителя и многие другие профессионалы муниципалитета.

Как отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, это шествие продемонстрировало настоящую мощь профессионалов муниципалитета, которые обеспечивают комфорт и безопасность для горожан. Волков напомнил, что при поддержке губернатор Андрея Воробьева эти специалисты учат ребят, строят школы и детские сады, улучшают инфраструктуру и благоустраивают города и поселения муниципалитета.

Глава Красногорска пожелал каждому участнику марша благополучия и заявил, что гордится ими, а также поздравил их с Днем города.