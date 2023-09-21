У могилы Пригожина после кражи скрипки выставили круглосуточную охрану

По словам мастера по захоронениям на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга Игоря Назарова, практически сразу после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин упокоился, с его могилы на кладбище была похищена принесенная кем-то из родных скрипка.

Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение установить пост охраны у захоронения, а также вести круглосуточное видеонаблюдение за территорией возле могилы Пригожина.

«Через несколько дней после похорон Евгения Пригожина у могилы положили скрипку, которую украли на следующий день. Она наверное, прилично стоит, не ходовой инструмент», — передает слова Назарова «МК».

Похоронщик добавил, что посетителями кладбища в день кражи скрипки был замечен быстро отъезжающий от места захоронения велосипедист, но задержан он не был.