У входа в Московский зоопарк сильная давка, посетители с детьми стоят в многометровой очереди перед входом

Установившаяся в Москве в начавшиеся выходные благоприятная погода совсем неблагоприятно отразилась на стремлении москвичей и гостей столицы провести с пользой время, отправившись в парки и музеи.

В частности, как сообщают очевидцы в соцсетях, у входа в Московский зоопарк в эти минуты - буквально не протолкнуться. Очередь желающих туда попасть растянулся не несколько сотен метров.

«Задействованы все службы, в том числе волонтеры, оборудование работает в штатном режиме», — рассказал представитель пресс-службы Московского зоопарка в беседе с NEWS.ru.

В пабликах москвичи делятся фотографиями толпы, которая на жаре пытается прорваться в Московский зоопарк. В очереди много маленьких детей.