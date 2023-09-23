У входа в Московский зоопарк сильная давка, посетители с детьми стоят в многометровой очереди перед входом
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Установившаяся в Москве в начавшиеся выходные благоприятная погода совсем неблагоприятно отразилась на стремлении москвичей и гостей столицы провести с пользой время, отправившись в парки и музеи.
В частности, как сообщают очевидцы в соцсетях, у входа в Московский зоопарк в эти минуты - буквально не протолкнуться. Очередь желающих туда попасть растянулся не несколько сотен метров.
«Задействованы все службы, в том числе волонтеры, оборудование работает в штатном режиме», — рассказал представитель пресс-службы Московского зоопарка в беседе с NEWS.ru.
В пабликах москвичи делятся фотографиями толпы, которая на жаре пытается прорваться в Московский зоопарк. В очереди много маленьких детей.