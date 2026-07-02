Участникам «КАРДО» в Подмосковье пообещали бесплатную поездку во Владивосток

В Подмосковье начался прием заявок на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Мероприятие, реализуемое в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», пройдет 25 июля в Мытищах.

В этом году организаторы расширили возрастные условия для конкурсантов. Теперь присоединиться к соревнованиям и продемонстрировать свои навыки смогут участники от 14 лет.

Программа включает несколько востребованных дисциплин уличной культуры и спорта. Конкурсанты поборются за победу в воркауте, брейкинге, хип-хопе, экстремальном самокате и BMX. По словам представителей профильного ведомства, зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта вплоть до дня проведения соревнований.

Участники, показавшие лучшие результаты на соревнованиях в Мытищах, представят Московскую область в международном гранд-финале во Владивостоке. Победителям обеспечат бесплатную поездку на решающий этап. На организацию площадок и формирование призового фонда направят более 1 млн рублей.