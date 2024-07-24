Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати шести до двадцати восьми градусов тепла.

Ветер будет северного и северо-восточного направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба.

Ранее косметолог Наталия Ямазаки подсказала россиянкам, как правильно краситься в жару.