«Учить, а не запрещать». В Германии раскритиковали идею о запрете соцсетей для детей

Член Христианско-социального союза (ХСС) Александр Хоффманн, возглавляющий земельную группу партии в бундестаге, выступил с резкой критикой в адрес партнеров по коалиции.

Поводом для недовольства стало их предложение установить возрастные ограничения на доступ к социальным сетям для граждан Германии. Свою позицию политик изложил в беседе с изданием Augsburger Allgemeine.

По мнению Хоффманна, подобные инициативы оторваны от жизни. Вместо введения новых запретов он предлагает сосредоточиться на другом подходе.

«Эта дискуссия о запрете не соответствует реальности. Необходимо, чтобы они [дети] учились развивать собственную медийную компетенцию в сочетании с лучшей защитой от контента, опасного для несовершеннолетних», — подчеркнул представитель ХСС.

Парламентарий убежден, что ключ к решению проблемы — в обучении. По его словам, гораздо эффективнее было бы помочь юному поколению освоить «правильное обращение» с цифровыми платформами, чем пытаться просто ограничить им доступ.

Ранее сообщалось о том, что французским подростам младше 15 лет запретят пользоваться соцсетями.