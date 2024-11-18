Учитель из Талдомского округа взяла приз на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2024»

Конкурс вывил сильнейших начинающих специалистов своей сферы и вдохновил их на новые профессиональные достижения. Одной из самых ярких участниц стала учительница из Запрудни округа Талдом. Виктория Олеговна достойно представила себя как молодой специалист на престижном мероприятии и стала призером.

«Педагогический дебют» позволяет молодым сотрудникам образовательных учреждений заявить о себе в профессиональной сфере, получить ценный опыт, а также развить свой творческий и потенциал. Конкурс призван помочь специалистам встать на путь ответственного отношения к работе и стремления к совершенствованию системы образования. Нет сомнений, что учительница из Талдома применит полученный опыт на практике и станет одним из двигателей образовательного прогресса в округе.