Учитель, уволенный за «двойки» из-за отрицания Антарктиды, вернулся в школу
Суд восстановил в должности учителя, которого уволили из-за требований родителей
Школьный учитель географии из 87-й школы Екатеринбурга Иван Васильев выиграл суд и восстановился в должности. Об этом педагог рассказал изданию Ura.ru, отметив, что справедливость восторжествовала только во второй инстанции.
Если Чкаловский районный суд ранее встал на сторону администрации школы, то Свердловский областной суд, изучив материалы дела, принял решение в пользу истца.
«Областная прокуратура также поддержала мои требования», — добавил Васильев.
Сейчас он занят оформлением документов и готовится вернуться к преподавательской деятельности.
Напомним, год назад вокруг учителя разгорелся скандал: родители учеников обвинили его в предвзятости. Поводом для претензий стали «двойки», которые педагог ставил за вопиющее незнание материала, включая ответы об отсутствии материка Антарктида. Родительский комитет инициировал сбор подписей за увольнение строгого педагога.
Парадокс ситуации в том, что многочисленные проверки не выявили нарушений в работе Васильева. Однако школу это не остановило: учителя уволили, обвинив в прогуле. Теперь же, выиграв дело, педагог намерен наказать клеветников. Он подал встречный иск, настаивая на привлечении к ответственности коллег, которые, по его словам, дали ложные свидетельские показания, чтобы помочь администрации избавиться от неудобного сотрудника.
