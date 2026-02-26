Учитель, уволенный за «двойки» из-за отрицания Антарктиды, вернулся в школу

Школьный учитель географии из 87-й школы Екатеринбурга Иван Васильев выиграл суд и восстановился в должности. Об этом педагог рассказал изданию Ura.ru , отметив, что справедливость восторжествовала только во второй инстанции.

Если Чкаловский районный суд ранее встал на сторону администрации школы, то Свердловский областной суд, изучив материалы дела, принял решение в пользу истца.

«Областная прокуратура также поддержала мои требования», — добавил Васильев.

Сейчас он занят оформлением документов и готовится вернуться к преподавательской деятельности.

Напомним, год назад вокруг учителя разгорелся скандал: родители учеников обвинили его в предвзятости. Поводом для претензий стали «двойки», которые педагог ставил за вопиющее незнание материала, включая ответы об отсутствии материка Антарктида. Родительский комитет инициировал сбор подписей за увольнение строгого педагога.

Парадокс ситуации в том, что многочисленные проверки не выявили нарушений в работе Васильева. Однако школу это не остановило: учителя уволили, обвинив в прогуле. Теперь же, выиграв дело, педагог намерен наказать клеветников. Он подал встречный иск, настаивая на привлечении к ответственности коллег, которые, по его словам, дали ложные свидетельские показания, чтобы помочь администрации избавиться от неудобного сотрудника.

Ранее сообщалось о том, что депутаты предложили снять с учителей обязанность проверки домашних заданий.