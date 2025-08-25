Удивившая Путина морячка Вдовина объяснила выбор профессии

Второй помощник капитана российского атомного ледокола "Арктика" Нина Вдовина поделилась с телеканалом РЕН ТВ историей о том, как она выбрала свою профессию. Её рассказ впечатлил президента России Владимира Путина.

Минувшим днем Путин побывал в Сарове с рабочим визитом. Во время встречи с сотрудниками атомной отрасли Вдовина спросила у президента о значимости Северного морского пути. Президента впечатлило, что молодая девушка работает вторым помощником капитана.

Нина еще в детстве решила, что станет моряком. На это повлияли ее дед, который был капитаном дальнего плавания, и старший брат — судовой механик. В мореходное училище она поступила, уже имея четкое представление о своей будущей профессии. Ее мечта сбылась, когда она начала работать в атомном ледокольном флоте.

В 2018 году Вдовина проходила стажировку на атомных ледоколах "Вайгач" и "Таймыр". В 2019 году она устроилась на работу стажером вахтенного помощника капитана.

«Сюда, на ледокол "Арктика", я попала в первый рабочий рейс. После поднятия флага, как раз через несколько дней, я прибыла на ледокол и уже работаю здесь около пяти лет», — поделилась Нина.

Вдовина в продолжение темы также отметила, что ее близкие поддерживают ее, поскольку она продолжает семейную традицию мореплавания.