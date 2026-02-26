«Уколы красоты для горба». Верблюдиц выгнали с конкурса в Омане из-за ботокса и силикона

В столице Омана разразился скандал в мире верблюдоводства: два десятка верблюдиц были исключены из участия в престижном конкурсе красоты. Причиной дисквалификации стало вмешательство хирургов — выяснилось, что животные перенесли ряд косметических процедур для улучшения внешности. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как отмечает пресса, подобные смотры красоты для кораблей пустыни — давняя традиция в монархиях Персидского залива. Мероприятия отдают дань бедуинскому наследию и собирают тысячи участников, которые борются за призовой фонд, исчисляемый миллионами долларов.

На турнире, который прошел в Маскате в начале года, некоторые владельцы решили пойти на хитрость, чтобы обойти соперников. Судьи обнаружили, что для придания формам большей привлекательности использовались запрещенные методы: инъекции ботокса для припухлости губ, расслабляющие мышцы препараты для придания морде нежного выражения, а также силиконовые уколы для увеличения объема горбов.

«Первыми подобные косметические улучшения заметили ветеринарные эксперты, участвовавшие в соревнованиях, что вынудило организаторов дисквалифицировать двадцать участвовавших верблюдов», — отмечается в статье.

В публикации также напоминают, что верблюжьи конкурсы красоты не впервые сталкиваются с жульничеством с использованием «уколов молодости». Так, несколько лет назад, в 2021 году, похожий инцидент произошел в Саудовской Аравии. Тогда более сорока верблюдиц лишились права участвовать в соревнованиях из-за того, что заводчики вводили им коллаген и гормональные препараты для наращивания мышечной массы.

Ранее сообщалось о том, что в Истре на ферме при сыроварне Олега Сироты родился теленок-«супермен».