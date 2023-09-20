«Украина воротит свой нос»: Киев забраковал вторую подряд партию немецких танков Leopard

Киевское руководство не станет принимать очередную партию немецких танков Leopard 1. Как пишет британский журнал The Spectator, решение принято из-за якобы множественных технических неисправностей в предложенной Берлином для ВСУ военной техники, а украинские спецы не знают как их устранить ввиду отсутствия навыков по ремонту.

Ранее Берлин уже намеревался отправить на Украину первые десять танков Leopard 1. Тогда Киев также отказался их принять, сославшись на то, что ФРГ решила поставить обыкновенных военных хлам. В итоге, прибывшие в Польшу боевые машины так и остались там, недоехав до польско-украинской границы.

«К сожалению, для Германии это уже второй раз, когда Украина воротит свой коллективный нос от поставки немецкой бронетехники. И это несмотря на острую потребность в бронетехнике для прорыва линии обороны России», — пишет издание.

В материале отмечается, если украинцам сейчас недостает опыта по ремонту Leopard 1, то что они будут делать с более совершенным Leopard 2, которые постоянно требуют у Берлина киевские власти.