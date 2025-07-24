Младший офицер Виталий Гуга нес на днях службу на одном из пограничных постов Украины с соседней Венгрией. Однако он не вернулся на место службы. Начались поиски, но они не принесли результатов. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Выяснилось чуть позже, что он решил избавиться от своего снаряжения, включая оружие, и пересёк границу, направившись в сторону Венгрии.

Сообщается, поскольку никто и ничто не мешал прапорщику бежать из страны, Гуга и задумал воспользовался данной возможностью. Сейчас по факту дезертирства возбуждено уголовное дело.

«Вот беда! За сдачу обмундирования небось не расписался», — сыронизировало издание.

Важно подчеркнуть, что в украинских СМИ неоднократно появлялись сообщения о случаях дезертирства среди пограничников, которые сопровождались незаконным пересечением государственной границы, за которую они отвечали.