Украинец на прогулке помог российскому ударному дрону

В Сети появилось видео, где местный житель, выгуливавший собаку, помог российскому беспилотному летательному аппарату спецназа сориентироваться на местности. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (RusVesna).

В сообщении канала отмечается, что инцидент произошел в 20 км от границы. Утверждается, что когда к мужчине приблизился ударный дрон, он проявил учтивость и подсказал верное направление.

