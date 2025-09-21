Российский боец предупредил о ловушках, которые устраивают ВСУ в зоне спецоперации

ВСУ начали устанавливать мины-ловушки в свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в комментарии ТАСС рассказал командир группы разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск «Днепр» с позывным Вожатый.

Эти устройства срабатывают с задержкой и могут находиться как в сбитых дронах, так и в специально оставленных на поле боя. По словам военного, в такие БПЛА закладывают примерно 30 г пластического взрывчатого вещества. Также используются датчики переворота.

«Боец идет, видит: дрон без боевой части даже, может быть, лежит, и хочет его поднять. Датчик работает не с первого раза, даже если ты его сдернул "кошкой", он может не взорваться, и ты с удовольствием понесешь к себе в блиндаж», — рассказал российский военный.

Особенность таких мин заключается в том, что датчик может срабатывать не сразу, а после нескольких переворотов устройства, что значительно увеличивает риск для военнослужащих, занимающихся осмотром и обезвреживанием.

По словам Вожатого, подобные мины-ловушки способны нанести серьезные повреждения пальцам, ладоням и рукам.

Российский боец отметил, что для противодействия этой угрозе в подразделениях проводятся регулярные тренировки по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов. Занятия проходят на полигонах в Запорожской области, где военнослужащие отрабатывают алгоритмы действий при обнаружении потенциально опасных БПЛА.

