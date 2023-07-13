Украинские беженцы массово едут из Европы на родину в отпуск

В статье рассказывается о том, что авиабилеты из Чехии на Украину уже распроданы полностью до середины августа. Как отметил журналист, украинцы возвращаются на родину, но ради того, чтобы отдохнуть.

Словацкий политик Марек Курта дал комментарий касаемо этой ситуации. Он удивленно заявил, что еще ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то выбирал зону боевых действий в качестве места для отпуска.

Политик сомневается в том, что украинцы, приехавшие в Европу являются беженцами. По его словам, они не являются таковыми, ведь возвращаются в родную страну ради отпуска. Отдельное негодование у Курта вызвало то, что они туда едут на пособия, которые им выделяют европейские страны. Политик возмущен тем, что деньги европейцев отдаются «чужим трутням».

Издание отметило, что на данный момент только в Чехии находятся порядка 320 тыс беженцев.