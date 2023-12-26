Украинских уклонистов от армии могут начать вносить в реестр должников

Тех украинцев, которые не явятся по повестке в военкомат, перестанут выпускать за границу, ограничат в управлении транспортом и запретят сделки с различным имуществом.

Данный законопроект внесен в Верховную Раду. Он содержит целый ряд положений, в том числе и новые меры против уклонистов от мобилизации. Их станут включать в список должников со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Для граждан, которые нарушили законодательство о мобилизации, могут быть применены «временные меры». Они вносятся в реестр должников», - сообщила об этом документе издание «Страна.ua».

Тем, кто попадает в данный список, перестают выдавать права на управления транспортными средствами и приостанавливают действие уже выданных прав. Их также не выпускают за рубеж, не дают совершать сделки по купле-продаже движимого и недвижимого имущества. Данный законопроект направлен на то, чтобы набрать в армию необходимое количество военнослужащих для продолжения боевых действий.