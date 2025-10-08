Украинский террорист Арестович* развелся с женой

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, внесенный в РФ в перечень террористов и экстремистов, развелся с женой Анастасией после почти десятилетнего брака. Об этом свидетельствуют данные украинского единого государственного реестра судебных решений, сообщает РИА Новости.

Киевский суд 20 февраля 2025 года открыл дело по иску, поданному супругой Арестовича* Анастасией. Она выступила в качестве истца. У супругов есть общий ребенок.

Истец через своего представителя подала иск в Соломенский районный суд города Киева против ответчика. В иске она просит суд расторгнуть брак, который был зарегистрирован 15 декабря 2015 года отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Печерского районного управления юстиции в Киеве. Это подтверждается актовой записью №2981, указанной в тексте решения суда.

«Установив, что между сторонами утрачено взаимопонимание, примирение супругов, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака между ними невозможно и противоречит интересам супругов, суд пришел к выводу о том, что сохранение семьи невозможно», — отмечается в решении суда.

Документ появился в реестре 11 сентября 2025 года. У супругов есть общий сын по имени Александр. Это уже третий развод Арестовича*.

* — включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.