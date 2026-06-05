В Кашире завершается строительство очистных сооружений для 52 тыс. жителей

В деревне Терново‐1 городского округа Кашира завершается реализация масштабного инфраструктурного проекта — строительство современного комплекса по очистке сточных вод. Инициатива реализуется в рамках государственной программы Министерства жилищно‐коммунального хозяйства Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», а заказчиком выступает Мособлводоканал.

Строительство стартовало в конце 2023 года, и на текущий момент готовность объекта достигла 91%. Специалисты сосредоточились на завершающей стадии работ. Они обустраивают водомерный узел и системы водоотведения, достраивают ключевые технологические корпуса — здания механической и биологической очистки, доочистки, цех механического обезвоживания осадков и воздуходувную станцию. Одновременно ведется монтаж кровли и дверных блоков, прокладываются внутреннее электрооборудование и системы освещения. Не остается без внимания и прилегающая территория: ее активно благоустраивают.

Проектная мощность нового комплекса впечатляет — он способен перерабатывать до 20 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Этого объема хватит, чтобы обеспечить качественной коммунальной услугой не только Каширу, но и прилегающие территории: микрорайон Ожерелье, поселки Новоселки и Зендиково. В общей сложности улучшенное водоснабжение и водоотведение затронет 52 тыс. человек.

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