Украинцы выпустили по Донецку кассетные снаряды

По Куйбышевскому району Донецка выпустили кассетные боеприпасы. Подробности сообщили в официальном канале представительства ДНР в СЦКК днем в четверг, 10 августа.

Сообщается, что удар украинские военные наносили из населенного пункта, который называется Нетайлово, и целенаправленно выпустили снаряды по Куйбышевскому району города.

Известно, что три снаряда были 155 мм калибра (кассетные). На данный момент о пострадавших, а также о каких-либо разрушениях, не сообщается.