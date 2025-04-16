В смерти актера Алферова из «Солнечного удара» нашли странное совпадение

Людмила Щепеткова заявила, что в смерти Владимира Алферова в Болгарии могла быть не только криминальная, но и мистическая составляющая. Об этом пишет сайт aif.ru.

«Белогвардеец» из фильма Никиты Михалкова «Солнечный удар» скончался при невыясненных обстоятельствах. Невеста актера Людмила Щепеткова рассказала, что согласилась выйти за него замуж буквально за неделю до смерти. Жених бравировал смелыми планами и идеями. Например, пара хотела переехать из Болгарии в Россию и сыграть там свадьбу.

По словам Щепетковой, смерть Владимира стала такой же загадочной, как и у его старшего брата Сергея. Мужчина был художником, чьи картины стоили немало.

«Его смерть тоже очень странная, много непонятного. Родственникам Сергея, его матери даже не сообщили о том, что Сергея не стало. Может быть, его убили. У знакомых Сергея были подозрения, что есть вина его жены и дочери, но ничего точно не известно. Такое совпадение, что две смерти в одной семье при невыясненных обстоятельствах», — рассказала она.

Напомним, 58-летнего актера Владимира Алферова не стало 13 марта. По словам его невесты, мужчину могли отравить подозрительные люди, с которыми он контактировал последнее время. Она не исключила, что все дело было в картинах или другом дорогом имуществе Алферова.

Ранее сообщалось, что режиссер «Гонок по вертикали» Муратов скончался за неделю до 90-летия.