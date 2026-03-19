Уплывают миллиарды: в Госдуме нашли способ вернуть деньги российских туристов в страну

Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев выступил с инициативой усилить меры поддержки внутреннего туризма, задействовав для этого все существующие инструменты. По его мнению, потенциал отрасли позволяет привлечь значительные средства, которые сегодня уходят за границу.

Парламентарий обратил внимание на то, что по итогам 2024 года российские путешественники израсходовали на зарубежных курортах порядка 700 миллиардов рублей. Эти финансовые ресурсы, убежден Тарбаев, могли бы работать на экономику страны и развитие отечественной туриндустрии. Он также сообщил, что данное предложение встречает понимание у профессионального сообщества. Одним из вариантов аккумуляции этих средств может стать создание специализированного фонда.

В своем выступлении Тарбаев акцентировал внимание на том, что туризм выступает одним из ключевых локомотивов экономического роста. Однако поддержка этой сферы, по его словам, не должна ограничиваться исключительно выделением субсидий или льготным кредитованием. Крайне важно обеспечить условия, при которых представители малого и среднего предпринимательства смогут на равных участвовать в реализации масштабных туристических проектов и строительстве значимых объектов инфраструктуры.

