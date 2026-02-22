Управляющие компании массово подключают к госплатформе для общения с жильцами

Поправки, вступившие в законную силу, предписывают им использовать специальный онлайн-портал для общения с владельцами квартир. Как разъяснил Якубовский, уже с середины февраля перечень предписаний стал еще шире. Теперь на управляющие компании возложена обязанность публиковать на этой площадке исчерпывающую информацию о себе: актуальные номера диспетчерских служб, график работы, официальные email-адреса и контактные данные.

Игнорирование данных требований, по словам законодателя, попадает под статью о несоблюдении правил ведения дел в многоквартирном доме и нарушении лицензионных норм.

«Однако несоблюдение требований может быть квалифицировано как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности управляющей организации <...> Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей», — разъяснил парламентарий.

Кроме того, Якубовский акцентировал внимание на том, что повторное пренебрежение законом может стоить руководителю его кресла — вплоть до дисквалификации. Бдительными стражами порядка в этом вопросе выступят региональные жилищные инспекции. По мнению депутата, переход на «цифру» существенно повысил степень открытости коммунальщиков: любое отсутствие сведений или уклонение от ответа на запросы теперь становится легко доказуемым фактом и веским основанием для внеплановой проверки.

