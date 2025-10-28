Урожай успокоит цены: Минсельхоз заверил, что скачков стоимости картофеля не будет

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в 2025 году в России соберут больше картофеля, чем в предыдущем, поэтому резких колебаний цен на овощ не предвидится, сообщает ТАСС .

Выступая на расширенном заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам, глава Минсельхоза рассказала: объем урожая в организованном секторе превысит показатель 2024 года на 300 тонн.

«Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Лут, аграрии планируют собрать рекордный урожай плодов и ягод. Министр также напомнила о поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче: к 2028 году полностью обеспечить страну отечественными яблоками.

«К этому мы стремимся», — отметила она.

