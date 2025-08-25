На Украине погиб итальянский наемник Лука Чекка, уроженец Рима, который пропал в декабре недалеко от Торецка. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в зарубежных СМИ.

Итальянская газета Repubblica сообщила о гибели Луки Чекки, молодого человека из Рима, родившегося в 1991 году, который сражался на стороне украинских вооруженных сил. В конце декабря он пропал без вести в районе Дзержинска, ныне известного как Торецк, и итальянский МИД был уведомлен о его исчезновении в начале января.

По информации издания, для официального признания смерти человека необходимо найти и опознать его тело, что вызвало затруднения из-за контроля российской армии над местностью. Газета также отметила, что участие итальянцев в военных конфликтах за пределами страны является уголовным преступлением. Несмотря на это, Чекка стал девятым гражданином Италии, погибшим в Украине с начала конфликта.

Ранее наемник из Колумбии раскрыл правду о службе в ВСУ.