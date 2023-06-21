Устройство дублеров Лобненского шоссе продолжается в Подмосковье

В Лобне продолжаются работы по реконструкции Лобненского шоссе, сейчас рабочие завершают устройство боковых проездов шоссе, чтобы повысить пропускную способность. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

«Завершается устройство «заключительных» боковых участков в районе деревни Носово и у административного здания аэропорта Шереметьево. Общая готовность боковых проездов составляет 70%», — уточнил глава ведомства Алексей Гержик.

По словам министра, после завершения строительства дублеров движение по шоссе будет проходить по восьми полосам. На боковых проездах также разместят остановки общественного транспорта, это позволит дополнительно разгрузить основную часть автодороги. Полностью завершить все работы планируется в четвертом квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый транспортно-пересадочный узел с автовокзалом открыли в Бронницах.