Андрей Воробьев: новый транспортно-пересадочный узел с автовокзалом открыли в Бронницах

О первом дне работы транспортно-пересадочного узла в Бронницах доложили губернатору Московской области на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Это, пожалуй, самое главное и центральное место Бронниц. Построить автовокзал — это было справедливое требование жителей. В Подмосковье есть такие города, как Бронницы, где отсутствует железная дорога, и там, конечно, автобусное сообщение имеет особое значение», — отметил Андрей Воробьев.

Отмечается, что в современном двухэтажном здании удалось разместить все, о чем просили жители и водители. Также по всей территории работает Wi-Fi, а на улице расположен крытый перрон для ожидания автобусов площадью двести квадратных метров.

«Все торговые площади у нас уже сданы в аренду, на втором этаже функционирует кафе, работает выпечка, продаются кондитерские изделия. Также установлены вендинговые аппараты. До конца месяца появятся аптека, продуктовый магазин и парикмахерская, — сказал глава муниципалитета Дмитрий Лысенков.

В Подмосковье сейчас также ведется реконструкция автостанций в Лыткарино, Пушкино и Подольске. В проработке — модернизация автовокзалов в Чехове и Мытищах.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.