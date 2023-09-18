Утро Регины Тодоренко началось с капельницы из-за отравления трюфелем

Стало известно, что дорогой ужин с выпивкой обернулся для телеведущей неприятными последствиями. Как пишет KP.RU , звезда сообщила о печальной новости на своей странице в социальных сетях.

Регина Тодоренко призналась, что она чуть не умерла ночью после бурной вечеринки. По ее словам, накануне состоялся грандиозный ужин из девяти блюд с трюфелем. Это не только дорогостоящий деликатес, но и еще любимый гриб знаменитости.

Помимо изысканных яств Тодоренко выпила один шот текилы и два бокала белого вина. После этого она отправилась на танцпол. Таким образом, на утро после вечеринки ей пришлось ставить капельницу. Как оказалось, у девушки непереносимость ценного деликатеса. Печально это осознавать, когда так сильно его любишь.