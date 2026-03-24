Ужас или радость: ученые раскрыли правду о новых обитателях Крыма

На востоке Крымского полуострова ученые пополнили список местной фауны новыми представителями. В ходе многолетних наблюдений на мысе Казантип исследователи выявили сразу пять видов пауков, которые прежде здесь не фиксировались, пишет ТАСС .

Особый интерес у специалистов вызвали две находки — Euryopis laeta и Phycosoma inornatum. До этого момента эти виды вообще не входили в официальный перечень обитающих в Крыму членистоногих.

Все обнаруженные пауки отличаются миниатюрными размерами: длина их тела составляет всего 2–2,5 миллиметра. Из-за такой крошечной величины они абсолютно безопасны для людей — их челюсти попросту не способны прокусить человеческую кожу.

Изучением биоразнообразия Казантипа занимаются уже более десяти лет. Если раньше выезды на местность были нерегулярными, то сейчас работа поставлена на системную основу. Руководит проектом автор полного каталога крымских пауков — доцент кафедры Николай Ковблюк. На данный момент на особо охраняемой природной территории зарегистрировано около 160 видов, тогда как во всем регионе их насчитывается 605.

Впрочем, ученые предупреждают: появление новых мелких видов не отменяет опасности, которую таят в себе уже известные ядовитые сородичи. Самым грозным пауком Крыма по-прежнему остается каракурт, которого в народе называют «черной вдовой». Период его наибольшей активности приходится на лето и начало осени. Встретить его можно преимущественно в степной части полуострова, в предгорьях он появляется значительно реже, а в горных лесах и на южном побережье практически не водится.