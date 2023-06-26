Уже на этой неделе в Подмосковье состоится празднование Курбан-байрама

В девяти муниципалитетах Подмосковья подготовили четырнадцать площадок, на которых проведут обряд жертвоприношения в день мусульманского праздника Курбан-байрам.

Так, в Дмитровском округе обряды жертвоприношения состоятся на ферме в селе Пересветово, в Одинцовском — в деревне Часцы, в Коломне — в селе Городец, в Щелкове — в СПК «Ромашка» в деревне Большие Жеребцы, а в Мытищах — в животноводческом хозяйстве «Койбар» в деревне Бородино.

А всего на территории региона для празднования подготовлено более пятидесяти мест, которые смогут вместить почти сто пятьдесят тысяч человек.