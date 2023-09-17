В Абхазии под Гагрой в море утонул российский турист

Как сообщила пресс-служба МЧС Абхазии, трагический инцидент случился накануне в Гагрском районе республики. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Там рассказали, что житель российского города Иваново утонул во время купания в море. Был ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения не сообщается.

«Сотрудники ГИМС МЧС РА выехали на место происшествия по экстренному вызову. Житель города Иваново, Российской Федерации, Рябчиков Игорь Юрьевич, 1972 года рождения, утонул сегодня утром в районе села Алахадзы, Гагрского района", - говорится в сообщении.

В МЧС республики добавили, что за помощью к сотрудникам экстренных служб обратились отдыхавшие вместе погибшим россиянином родные. Спасатели достали из воды уже бездыханное тело.