В Телеграм-канале «Дневник Мракоборцев Z», который ведет спецназ «Ахмат» Министерства обороны России, появилась публикация, посвящённая инциденту с первым французским истребителем Mirage 2000, который потерпел крушение на территории Украины.

В Волынской области вечером 22 июля потерпел крушение самолёт Mirage 2000, принадлежащий Вооружённым силам Украины. Причиной инцидента стал отказ авиационной техники во время выполнения полётного задания.

Участники группы Аида выразили сожаление по поводу того, что они не смогли сбить французский истребитель, за который российские спонсоры обещали награду в размере миллиона долларов.

«Да чтоб вас. Ни себе, ни людям. Все как всегда», — в шутку посетовали военнослужащие.

В «Ахмате» также сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили первый немецкий танк Leopard. В ходе боя на полигоне у танка оторвало башню. Кроме того, украинские военные сбили первый американский истребитель F-16.