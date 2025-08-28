В АО «МСЗ» изготовили топливо для атомного ледокола «Таймыр»

Предприятие получило соответствующий сертификат от Российского морского регистра судоходства. Проект, в реализации которого был задействован многочисленный коллектив, успешно завершен раньше запланированного срока.



Активная зона для атомных ледоколов — изделие серийное, однако с момента изготовления предыдущей загрузки топлива для ледокола «Таймыр» прошло пять лет. Из-за длительного перерыва в изготовлении было принято решение о проведении квалификационных испытаний (таковы требования технической документации).

«Испытания были успешными и проводились одновременно с изготовлением, к которому мы приступили в октябре прошлого года,» – рассказал руководитель проекта отдела по производству спецтехники АО «МСЗ» Павел Сериков.

«Таймыр» – атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Введен в эксплуатацию 30 июня 1989 г., порт прописки – Мурманск. Отличается уменьшенной осадкой, назван в честь ледокольного парохода начала XX века «Таймыр». Силовая установка развивает мощность в 50 000 л.с. и позволяет ледоколу идти через лед толщиной в два метра. При толщине льда в 1,77 метров может развивать крейсерскую скорость – 2 узла. Ледокол может действовать при температурах до −50 °C. У «Таймыра» есть двойник – «Вайгач».



