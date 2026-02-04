В Балашихе приступили к монтажу ригеля на опорах строящегося путепровода у платформы «Черное»
Фото: [Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Данный этап строительства путепровода в городском округе Балашиха позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки от проезжей части на фундаментную основу сооружения. Это важно для долгосрочной устойчивости и безопасности конструкции: благодаря равномерному распределению веса исключаются локальные перегрузки, снижается риск деформаций.
Также в настоящее время на строительной площадке ведутся и другие комплексные работы: выполняется бурение и последующее бетонирование буронабивных свай — они станут ключевым элементом несущей конструкции, обеспечивая надежное сцепление с грунтом и восприятие вертикальных нагрузок. Помимо этого параллельно производится разработка грунта для подготовки площадки к следующим этапам строительства.
Строительство путепровода через железнодорожные пути возле платформы «Черное» стартовало в октябре 2025 года. Все работы планируют завершить в третьем квартале 2028 года. Трасса будет иметь две полосы движения. Автомобилисты смогут удобно съезжать на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе «Черное», а также на Восточное шоссе.