В Балашихе приступили к монтажу ригеля на опорах строящегося путепровода у платформы «Черное»

Также в настоящее время на строительной площадке ведутся и другие комплексные работы: выполняется бурение и последующее бетонирование буронабивных свай — они станут ключевым элементом несущей конструкции, обеспечивая надежное сцепление с грунтом и восприятие вертикальных нагрузок. Помимо этого параллельно производится разработка грунта для подготовки площадки к следующим этапам строительства.



Строительство путепровода через железнодорожные пути возле платформы «Черное» стартовало в октябре 2025 года. Все работы планируют завершить в третьем квартале 2028 года. Трасса будет иметь две полосы движения. Автомобилисты смогут удобно съезжать на Носовихинское шоссе, Ласточкин проезд, к платформе «Черное», а также на Восточное шоссе.