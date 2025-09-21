В Берлине мужчина устроил пожар в библиотеке, протестуя против истории

В Берлине задержан 35-летний гражданин, подозреваемый в поджоге городской библиотеки. Информацию об этом опубликовала берлинская полиция на своем официальном сайте.

Согласно предварительным данным, злоумышленник вошел в библиотеку, расположенную во французском культурном центре, и, как предполагается, облил воспламеняющейся жидкостью несколько книжных изданий, после чего совершил поджог. Благодаря быстрой реакции других посетителей, возгорание удалось ликвидировать, избежав жертв и пострадавших.

Подозреваемый остался на месте преступления и дождался прибытия сотрудников правоохранительных органов. В своих показаниях он заявил, что его действия были направлены на уничтожение книг, содержащих, по его мнению, недостоверную информацию об исторических событиях. Таким образом он объяснил свою попытку борьбы с фальсификацией истории. Конкретные исторические факты, вызвавшие его недовольство, не разглашаются.

Ранее сообщалось, что новосибирский подросток пойдет под суд за поджог «Нового завета».