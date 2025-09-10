Новосибирский подросток пойдет под суд за поджог Нового завета

Семнадцатилетний юноша поджег книгу «Новый завет», которая является составной частью Библии, и снял этот процесс на видео. Ролик он выложил в своем телеграм-канале, и по этому поводу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Держа в руках книгу „Новый завет“, используя грубую нецензурную брань, цинично и оскорбительно выразился в отношении данной книги, а также лиц, исповедующих христианство и иудаизм», — указали журналистам.

После этого несовершеннолетний поджег книгу зажигалкой, бросил на землю, а затем пнул ее. По этому поводу уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Ранее сообщалось, что Новосибирский суд вынес приговор мужчине, который проживал в Алтайском крае. Ему дали девять лет лишение свободы за приготовление к государственной измене. Он принял решение выехать на Украину, чтобы принять участие в конфликте на украинской стороне, попытался выехать за пределы страны, но был задержан.