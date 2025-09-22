В Челябинске закрылись кафе и магазины из-за отключения света в центре города

Вечером 22 сентября в центральной части Челябинска произошло отключение электроэнергии. Как сообщили читатели портала 74.RU, без света остались дома на улицах Советской, Цвиллинга, Свободы и Тимирязева.

Книжный магазин-кофейня «Шмульберк» известил посетителей о невозможности приема гостей в этот день, предложив перенести визит на следующий день в связи с аварией на улице.

Кондитерская «Ватрушка», расположенная на улице Свободы, также была вынуждена закрыться из-за отсутствия электричества, в то время как другая часть улицы оставалась со светом.

Перебои с электроснабжением затронули и движение трамваев, маршруты которых были скорректированы для объезда обесточенного участка в центре города. Однако к моменту выхода публикации движение было восстановлено.

В компании «Россети-Урал» сообщили, что оперативно восстановили электроснабжение для значительной части зданий. Представители компании отметили, что причиной отключения стало технологическое нарушение в работе воздушной линии электропередачи.

Без электроснабжения остались дома в районе проспекта Ленина, улиц Российской, Коммуны и Цвиллинга. Большая часть потребителей и социально значимых объектов были оперативно подключены к резервным источникам питания, и энергетики пообещали в кратчайшие сроки вернуть свет в дома челябинцев.

Госавтоинспекция Челябинска обратилась к водителям с призывом выбирать альтернативные маршруты из-за неработающих светофоров. В ГАИ сообщили, что из-за отключения электроэнергии не функционируют светофорные объекты на улицах Цвиллинга, Труда и площади Искусств, и попросили водителей учитывать дорожную обстановку, соблюдать правила дорожного движения и предоставлять преимущество пешеходам.

