Восемь человек пострадали в массовом ДТП на Шершневской плотине Челябинска

В понедельник утром, 15 сентября, на Шершневской плотине произошла серьезная авария, в результате которой спасателям пришлось извлекать пострадавших из сильно поврежденных транспортных средств. Очевидцы утверждают, что несколько пострадавших были госпитализированы машинами скорой помощи.

Один из свидетелей, рыбак, рассказал порталу 74.RU, что водитель «Гранты», двигаясь со стороны улицы Худякова, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «девяткой», которая от удара перевернулась.

По словам очевидца, «Гранта» задела в общей сложности девять автомобилей, три из которых получили серьезные повреждения. В перевернувшейся «девятке», по словам рыбака, находились три человека, две девушки и молодой человек, которых пришлось извлекать сотрудникам МЧС.

Другой свидетель добавил, что восемь человек были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. В настоящее время Госавтоинспекция готовит официальный комментарий по поводу произошедшего, который будет опубликован позднее.

Следует отметить, что данное дорожно-транспортное происшествие привело к образованию значительных пробок на указанном участке дороге, что потребовало временного перекрытия въезда на плотину.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в жутком ДТП на скоростной трассе под Новгородом.