В деревне Наро-Фоминского округа в мае появится информационная стела о кедровой аллее

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в деревне Головково установят стелу с информацией о кедровой аллее.

Работы выполнят в мае 2025 года. Решение о посадке Кедровой аллеи приняли в октябре 2024 года. Данный проект — это совместная инициатива ветеранов Великой Отечественной войны из города Кемерово, учащихся Лицея имени Героя России Веры Волошиной и жителей деревни Головково. Место для аллели выбрали вблизи мартиролога, установленного в честь Героя России Веры Волошиной.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Аллея — важная дань памяти, которая символизирует уважение и признание к соотечественникам, которые пожертвовали жизнями ради благополучия страны. Каждое дерево олицетворяет не только память о Вере Волошиной, но и тысячах отважных героев, которые самоотверженно сражались за Родину.

«Кедры, растущие на этой аллее, будут хранить память о героях и служить вечным символом мужества и стойкости нашего народа, напоминая всем о том, что мир и свобода — это ценности, за которые стоит бороться и которые необходимо беречь», — отметили в администрации Наро-Фоминского округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Акция по высадке аллеи — проект, который не просто объединяет разные поколения, но и в первую очередь приобщает молодых людей. Только таким образом появляется понимание того, что память о своих предках важно сохранять и передавать. Стела, которую установят в мае, станет важным элементом в передаче наследия героев будущим поколениям.