«Оренбург» не хочет отпускать Ахметзянова в «Рубин»

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин в разговоре с РИА Новости высказался о ситуации с главным тренером ФК «Оренбург» Ильдаром Ахметзяновым.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что наставник уральцев перейдет в «Рубин» после увольнения Франка Артиги.

«Это все на уровне слухов. Мы надеемся, что все-таки тренер у нас поработает, не будет опять кадровых изменений. Сегодня мы видим хорошее командное взаимодействие. Мы достойно сражаемся», — сказал Панькин.

Функционер отметил хорошую игру команды как раз в Казани, когда «Оренбург» разгромил в матче Кубка России «Рубин» со счетом 4:1. Уральский клуб занимает восьмое место в РПЛ с 13 очками.

Ильдар Ахметзянов возглавляет «Оренбург» с 9 октября 2025 года. До этого он пять лет руководил «КАМАЗом» в Первой лиге.

Ранее стало известно, что голкипером «Спартака» Александром Максименко интересуются сразу три европейских клуба.