В Дубне состоялись зональные соревнования юных пожарных и спасателей

В городском округе Дубна завершились зональные соревнования среди юных пожарных и спасателей, собравшие семь команд из северных городов Московской области. Мероприятие было организовано в рамках губернаторской программы «Детям Подмосковья - безопасная жизнедеятельность» и является частью конкурса «Юный пожарный».

Состязания прошли в напряженной борьбе, демонстрируя самоотверженность, силу воли и знания каждого участника. Жюри оценивали строевую выучку и исполнительское мастерство в песне, качество стенгазеты и выступление агитбригады, а также навыки вязания специальных узлов. Особым впечатлением стала эстафета, которую четверо ребят из дубненской команды завершили за 1 минуту и 44 секунды. По словам участников, сложность эстафеты заключается в необходимости соблюдения скорости при работе с пожарным рукавом, что требует концентрации и быстроты. Этот этап является самым зрелищным и ответственным в соревновательном дне.

«Целью этих соревнований является популяризация профессии пожарного, повышение уровня знаний о пожарной безопасности среди молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни. Преодоление этапов эстафет требует от ребят не только физической силы, но и умения ориентироваться в нештатных ситуациях», – отметил старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Дубна УНДиПР ГУ МЧС России по МО Антон Савельев.

Организаторы подчеркнули высокий уровень подготовки участников и выразили уверенность в том, что они теперь обладают практическими знаниями о действиях в случае пожара и способны оказать помощь окружающим.

«Дети освоили применение средств пожаротушения, таких как огнетушители и пожарные краны, а также демонстрируют ловкость и скорость при преодолении препятствий – что является важнейшим навыком», – добавил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Дубна УНДиПР ГУ МЧС России по МО Алексей Филиппов.

Победу одержала команда из Дубны.

«Наша команда юных пожарных и спасателей показала лучший результат на зональном этапе, войдя в число пяти сильнейших команд Московской области. Я горжусь их достижениями!», – заявил глава Дубны Максим Тихомиров.

Теперь дубненская команда продолжит участие в конкурсе «Юный пожарный» и в мае отправится в Мытищи для участия в следующем этапе.