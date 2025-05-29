В Дубне создается парк, посвященный важным жизненным принципам

На данный момент на площадке перед зданием проведена очистка от аварийных деревьев, осуществлено выравнивание грунта. В ближайшее время специалисты приступят к формированию рельефа, проложат новые пешеходные дорожки, высадят декоративные туи и кустарники, а также установят десять удобных скамеек.

Директор центра «Дружба» поделился, что вместе с детьми планируется нанести на спинки скамеек вдохновляющие надписи, например, «Скамейка для самых добрых», «Скамейка для любящих». Каждая из них будет отражать ключевые жизненные ценности, которые важны для воспитанников. После завершения работ здесь появится уютный и красивый парк. Финансирование проекта осуществляется за счет средств, собранных горожанами на благотворительном труде в прошлом году.

«В январе мы торжественно открыли центр дополнительного образования «Дружба» после масштабного ремонта. Теперь, когда кабинеты и мастерские полностью обновлены, настало время улучшить и прилегающую территорию. Мы знаем, как это место дорого нашим детям, поэтому решили создать здесь небольшой парк», - сказал глава города Дубны, Максим Тихомиров.

Воспитанники центра активно участвуют в озеленении территории, принося саженцы деревьев и цветы. Например, двенадцатилетняя Алиса Ваулина вместе со своей мамой вырастила 20 саженцев каштанов, которые они с радостью передали центру «Дружба».