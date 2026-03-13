В «Единой России» рассказали об открытии социально значимых объектов по Народной программе

В Подмосковье в рамках Народной программы «Единой России» практически каждую неделю открывают социально значимые объекты. Пятилетняя программа партии в регионе выполнена более чем на 90%.

К примеру, в Балашихе открыли новое пожарное депо в микрорайоне Авиаторов. Это уже второй такой объект, построенный в муниципалитете по Народной программе, отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Сергей Юров.

«Город динамично развивается, как и весь регион. Чем больше прирост населения, тем больший резерв на случай экстренных ситуаций у нас должен быть. Особая благодарность строителям за качественную работу и личному составу гарнизона, который всегда действует на высочайшем профессиональном уровне», — сказал он.

Другим важным направлением программы является модернизация образовательной инфраструктуры. За пять лет в регионе капитально отремонтировали 342 школы и детсада. В 2026 году планируется построить 20 школ и 26 детсадов, капитально отремонтировать 48 школ и 38 детсадов.

В поселке Новоклемово в Серебряных Прудах после капремонта открывается детский сад «Осетренок». Ремонт оценила многодетная мать Наталья Ратанова.

«Я очень рада, что нам сделали такой детский сад, и мы остались в своем поселке. У нас замечательный музыкальный зал, уютная спальня, хорошая игровая», — рассказала она.

В Ленинском округе открыли детсад «Звездный-2». Он стал уже шестым на территории ЖК «Пригород Лесное». На открытии побывал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.

«В ЖК «Пригород Лесное» уже построены шесть детских садов и поликлиника на 1 тыс. посещений в смену. Еще шесть детских садов закроют потребности жителей с учетом планового заселения. Новоселы получат полноценную среду: социальные объекты, благоустройство, высокий уровень жизни», — рассказал он.

Народная программа включает в себя около 400 положений. Участие в ее формировании приняли более 2,5 млн жителей страны, в том числе около 780 тыс. предложений направили жители Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире в этом году откроют после капремонта школу №1.