В Егорьевске прошел Молодежный форум «Твой ориентир»

Форум «Твой ориентир» прошел в Егорьевске во второй раз. В этом году на площадке для развития девушек и юношей собрались учащиеся Колледжа педагогики и искусства, студенты Егорьевского техникума, а также старшеклассники из школ округа. В Форуме участвовали более 70 человек. Они разделились на разные направления: «КВН», «Добровольчество», «ЗОЖ» и «Ивент/Медиа» — кому что больше нравится. Организаторы уверены в том, что именно эти сферы вызывают наибольший интерес среди молодежи.

По словам начальника отдела социально-психологической службы Молодежного центра «Маяк», Форум направлен на формирование активного сообщества и знакомство с работой Центра. В дальнейшем его представители планируют приглашать ребят для участия в городских мероприятиях. Самые инициативные из участников получают в подарок мерч от молодежного центра. Алина Астахова отдельно отметила успехи троих человек, идеи которых уже сейчас претендуют на получение гранта.

Каждое направление Форума решает ту или иную задачу. Так, к примеру, «Добровольцы» придумывают квесты и акции. Участники направления «ЗОЖ» организуют спортивные мероприятия. «Ивент» готовит сценарий закрытия Форума, а «КВН» — собственное приветствие. Направление «Медиа» отвечает за составляющую социальных сетей: ребята снимали разнообразный контент для телеграм-канала Молодежного форума.

Студенты и школьники активно делились друг с другом идеями, а воплощать их в реальность помогали приглашенные гости и кураторы. В этом году спикерами Форума стали известные личности Егорьевска и России в целом. Они делились ценной информацией с молодежью и вдохновляли ребят своим примером:

— комик, победитель ComedyБаттл Дмитрий Птицын;

— победитель 1-го сезона «Большой перемены», корреспондент МУЗ-ТВ Егор Глазунов;

— руководитель вокальной студии «RyVoc» Анастасия Рынгач;

— руководитель творческой студии «ART RANCHO» Юлия Фролова и др.

Руководитель клубного формирования «КВН» Дворца культуры имени Конина Анастасия Гонцова рассказала, что в этом году на Форум подали заявки намного больше людей. Активные и артистичные ребята показали отличное выступление и продемонстрировали высокий уровень владения творческими навыками. По словам студентки Егорьевского техникума Арины Медведевой (участницы направления «Ивент/медиа»), ей нравится «чувствовать какую-то власть» во время организации мероприятий:

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Егорьевск ]

«Сейчас я организовываю закрытие, помогаю сценаристам, помогаю с презентацией. Вот ты стараешься, стараешься, держишь себя в руках, даже если у кого-то что-то не получается, помогаешь всем, а потом получается какое-то красивое мероприятие и от этого хорошо на душе», — рассказывает девушка.

В рамках Форума прошло множество интересных досуговых, спортивных, развлекательных и образовательных акций: флеш-мобы, интенсивы, дискотеки и не только. Ребята, которые принимали участие в прошлом году, заметили улучшение в организации Форума, за что искренне поблагодарили МЦ «Маяк». В дальнейшем Центр планирует провести другие, не менее интересные встречи, концерты и Форумы. Реализацией новых проектов также займутся юные и талантливые егорьевцы.