В Егорьевске спасли пенсионера, заблудившегося в лесу

В Егорьевске спасли пожилого мужчину, который заблудился в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Мужчина в возрасте 81 года один отправился в лес за грибами и не смог найти дорогу домой. Тогда он позвонил в службу «112» и попросил спасателей помочь ему.

Прибывшие на место специалисты позвонили мужчине и объяснили, как передать свою геолокацию. Грибник передал данные, и спасатели направились в его сторону, попросив мужчину оставаться на месте.

Местность была болотистой и практически непроходимой из-за бурелома. Добраться до заблудившегося мужчины удалось спустя три часа. Помощь медиков ему не потребовалась.