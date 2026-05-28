В Электрогорске делают влагостойкую мебель: «КАКСА‑А» предлагает 200 вариантов решений

ВРИП главы Павлово‑Посадского округа Сергей Балашов побывал на мебельном предприятии «КАКСА‑А» в Электрогорске. Компания работает с 2008 года и зарекомендовала себя как надежный игрок на рынке: она выпускает качественную влагозащитную мебель.

Как сообщил генеральный директор Дмитрий Михайлович Кондратенко в ходе экскурсии, в ассортименте предприятия — около 200 видов изделий: есть навесные и напольные решения на любой случай. При производстве используют МДФ, влагостойкую ЛДСП, полиуретановые краски и износостойкие пленки ПВХ с антибактериальной обработкой. Такая мебель подходит для помещений с повышенной влажностью и соответствует российским ГОСТам и санэпидемнормам.

Балашов признал, что у компании есть сложности, но заверил, что администрация округа также окажет поддержку в рамках своих полномочий. Он пожелал коллективу успешных продаж и финансовой стабильности.