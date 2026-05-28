Подмосковные фехтовальщики завоевали 11 медалей на первенстве России в Туле

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на первенстве России по фехтованию — четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Анастасия Забелина, Лилана Черчесова, Юлия Полозова и Ирина Селина (областной Центр олимпийских видов спорта) одержали победу в рамках командного первенства среди юниорок на шпагах. Рапиристки Ирина Зорина (УОР № 1, Краснознаменск, Центр фехтования Ильгара Мамедова), София Дзобаева (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 1, Краснознаменск, Центр фехтования Ильгара Мамедова), Стефания Часовникова (УОР № 1, Краснознаменск, Центр фехтования Ильгара Мамедова) и Маргарита Дзобаева (Люберцы) стали лучшими в командном первенстве среди юниорок.

Кроме того, Ирина Зорина заняла первое место в личном первенстве в дисциплине «рапира» среди юниорок, Виктория Раменскова (СШОР им. Сыроежкина, Бронницы) — среди шпажисток.

Соревнования прошли в Туле на базе спортивного комплекса «Новое поколение» в рамках федеральной программы «Спорт России», они стали этапом отбора в юниорскую сборную страны для участия в международных турнирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.