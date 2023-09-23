В Ереване провокаторы под флагами Украины и США поздравляют Россию с уничтожением штаба Черноморского флота

В столице Армении в воскресенье, 23 сентября, в центре города собрались недовольные тем, что Карабах капитулировал перед Азербайджаном. Большинство их собравшихся винят в этом Россию и ее миротворческий контингент.

«Мы поздравляем Россию с тем, что вчера был взорван штаб Черноморского флота», - кричат провокаторы.

При этом, находящиеся рядом полицейские не вмешиваются в происходящее. Стоит отметить, что, как сообщает РИА Новости, благодарные России за ее дружбу с народом Армении жители Еревана днем субботы, 23 сентября, в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах несут цветы к российскому посольству.

Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.

Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.