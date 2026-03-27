В городе Лиски трехлетняя малышка сбежала от пьяных собутыльников матери

В городе Лиски 21 марта произошел шокирующий случай, который не оставил равнодушными местных жителей. Трехлетнюю девочку, одетую лишь в тонкую футболку и колготки, заметили на улице Красной. Ребенок босиком шел по проезжей части, пытаясь отыскать маму и сестру, сообщает источник «Вестей Воронеж».

Как выяснилось позже, в семье, где растет малышка, неблагополучная обстановка — мать, по словам соседей, регулярно употребляет спиртное. В день инцидента женщина оставила дочь под присмотром нетрезвых приятелей и ушла. Когда за ребенком попытался прийти сожитель матери, неравнодушные очевидцы не позволили ему забрать девочку и вызвали полицию, дождавшись прибытия правоохранителей.

Местные жители всерьез обеспокоены судьбой детей. Они отмечают, что в районе есть болота, а близость дороги и бездомные собаки создают реальную угрозу для жизни малышки, которая могла погибнуть или получить серьезные травмы.

В пресс-службе полиции прокомментировали ситуацию: мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья теперь находится на контроле в органах системы профилактики. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ежедневно навещают женщину и ее детей.

Сообщается, что женщина дала обещание отказаться от пагубной привычки и впредь добросовестно заниматься воспитанием дочерей. На момент проверки в доме был наведен порядок, а для детей приготовлена еда.

