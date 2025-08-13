В городе Рошаль прошла встреча с жителями во время выездной администрации

В городе Рошаль, расположенном в муниципальном округе Шатура, прошла встреча с жителями, где они могли задать вопросы представителям администрации.

Работа выездной администрации была организована в спортивно-культурном центре «Рошаль». В рамках традиционного мероприятия, власти предоставили информацию о проделанной работе и озвучили планы по дальнейшей организации пространства и благоустройству.

В частности, запланирован комплекс мероприятий по обновлению четырех детских игровых площадок, финансируемых из средств областного бюджета, и работы по их модернизации практически завершены.

Параллельно продолжаются масштабные улучшения состояния дворовых территорий, дорожного покрытия и тротуаров, а также капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов.

Отвечать на вопросы и обращения жителей Рошаля были приглашены глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и специалисты в соответствующих сферах.

Жительницы дома № 3 по улице 1-й Первомайской обратились с просьбой о создании зеленых зон во дворе. Несмотря на недавнюю установку новой детской игровой площадки, жители считают, что не хватает зеленых насаждений. Заместитель главы округа Вячеслав Федотов пообещал предоставить саженцы деревьев и кустарников и организовать высадку в осенний период.

Жители улицы Зеленой выразили обеспокоенность отсутствием тротуаров и пешеходных переходов вдоль оживленной трассы, что создает опасность для пешеходов, особенно для детей. Решение данной проблемы потребует времени и разработки специализированного проекта. Первым этапом станет выезд специалистов для оценки ситуации на месте.

Также были подняты вопросы, связанные с очисткой ливневой канализации, установкой искусственных дорожных неровностей, газификацией населенных пунктов и проблемами в сфере ЖКХ.

Всего в ходе работы выездной администрации было получено 37 обращений от 25 граждан. Все вопросы и предложения были зафиксированы и находятся в работе.