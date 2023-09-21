В городском округе Красногорск стартовала выставка «НЕпрошлое»

Ее куратор Михаил Юшкевич отметил, что представлено большое число авторов, а их произведения – это разговор о национальном наследии.

«Название НЕпрошлое - это неологизм. Выставка дает возможность поговорить о том, какие личные истории связывают человека с глубиной прошлого», - подчеркнул Михаил Юшкевич.

На выставку в городском округе Красногорск собрали работы 15 художников, объединенных темой современности и наследия прошлых лет. Экспозиция получилась разноплановой: здесь можно увидеть произведения живописи и керамики, скульптуру, костюмы, а также арт-куклы и работы в жанре видео-арт. Особое внимание привлекают старинные фотографии. Снимки конца XIX — начала XX века подобраны в фондах «Архангельского» и Мультимедиа Арт Музея в Москве.

Жители и гости городского округа Красногорск смогут посмотреть выставку до 28 ноября, посещение доступно с 10:00 до 18:00.